Государственный экзаменационный центр отбирает аудитора финотчетности за 2016-2017гг

Государственный экзаменационный центр Азербайджана отбирает аудитора для проведения аудита финансовой отчетности за 2016-2017гг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре.

Отбор аудитора проводится методом котировки.

"Компании желающие принять участие в отборе должны прислать необходимую документацию до 13 февраля 2018 года", - подчеркнули в центре.

Телефон для справок (012) 502 47 53/56 58.

Б.Рустамбеков