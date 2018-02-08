Государственный экзаменационный центр отбирает аудитора финотчетности за 2016-2017гг

Государственный экзаменационный центр Азербайджана отбирает аудитора для проведения аудита финансовой отчетности за 2016-2017гг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре.
Отбор аудитора проводится методом котировки.
"Компании желающие принять участие в отборе должны прислать необходимую документацию до 13 февраля 2018 года", - подчеркнули в центре.
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Б.Рустамбеков
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