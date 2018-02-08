Турпоток в Азербайджан в январе 2018г вырос на 17%, удельный вес россиян - 32%

Число туристов, посетивших Азербайджан в январе 2018 года, увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 185,913 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма.

«Из общего числа туристов в отчетный период 130,118 тыс. или 69,9% составили мужчины, 55,795 тыс. (30,1%) – женщины», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, больше всего в отчетном периоде Азербайджан посетило туристов из России – 59,990 тыс. человек (удельный вес 32,4%).

Вторую и третью строчку по посещаемости занимают граждане Грузии – 45,679 тыс. человек (удельный вес 24,7%) и Турции – 24,276 тыс. человек (13,1%).

На четвертой строчке расположились граждане Ирана – 13,437 тыс. человек (удельный вес 7,3%). Первую пятерку замыкают туристы из ОАЭ – 8,265 тыс. человек (удельный вес 4,4%).

«В целом на долю туристов из этих пяти стран приходится 82% всего турпотока в Азербайджан за отчетный месяц», - отмечается в информации.

По данным ведомства, в январе 2018 года наблюдался рост турпотока из Кувейта (в 5,4 раза), Пакистана (в 3,2 раза), Индии (в 2,3 раза) и Катара (в 1,7 раза).

Турпоток в Азербайджан в 2017 году увеличился на 20% - до 2 млн. 691,988 тыс. человек.

Н.Аббасова