Наделение Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совбез Казахстана обеспечит стабильность в стране - глава Минюста

Глава Минюста Казахстана Марат Бекетаев не согласен с мнением некоторых аналитиков о том, что проект закона о Совете безопасности, наделяющий президента Нурсултана Назарбаева правом возглавлять его пожизненно, направлен на подготовку к транзиту власти в стране.

"Я не соглашусь с мнением экспертов. Я считаю, что это плановая работа. У нас была проведена конституционная реформа, и в рамках конституционной реформы было определено, что Елбасы (лидер нации, первый президент Казахстана Н.Назарбаев - ИФ) будет возглавлять всегда Совет безопасности", - сказал М.Бекетаев в ответ на просьбу агентства "Интерфакс-Казахстан" прокомментировать суждения некоторых политологов относительно законопроекта.

"Это еще раз подчеркивает тот факт, что Елбасы обладает особым статусом, особым доверием населения, и в нынешний период времени, когда угрозы терроризма, экстремизма особенно актуальны, именно для народа, для населения, для всей страны очень важен фактор стабильности. Речь идет о том, чтобы усилить механизмы, которые обеспечивают стабильность в нашей стране. Вы знаете, что наша страна, благодаря высокому авторитету Елбасы, обеспечивает также стабильность в регионе", - отметил министр.

Как сообщалось, законопроект "О Совете безопасности Республики Казахстан" и сопутствующие поправки к нему мажилис (нижняя палата парламента) принял в работу в начале года.

В законопроекте имеется норма о наделении Н.Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совет безопасности страны.

"Первому президенту Республики Казахстан - Елбасы принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности", - говорится в проекте закона.

Кроме того, проект документа предусматривает изменение правового статуса Совбеза с консультативно-совещательного органа на конституционный.

"Совет безопасности Республики Казахстан является конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене", - говорится в проекте документа.

Совет безопасности был создан в 1991 году как консультативно-совещательный орган, образуемый президентом страны для выработки решений по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности республики, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан.

Председателем Совбеза Казахстана является президент страны.