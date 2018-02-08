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Финансы 08.02.2018 10:23

Доллар слабо дешевеет к евро после резкого скачка накануне на фоне соглашения по бюджету в США

Курс доллара США к евро слабо опускается в четверг после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на фоне достижения лидерами Сената договоренности по бюджету.

Соглашение, которое предусматривает увеличение в ближайшие два года расходов на оборону и ряд социальных программ, должно положить конец противостоянию, поставившему под вопрос нормальное финансирование текущей работы правительства США.

Достигнутые договоренности, предусматривающие увеличение бюджетных расходов на $300 млрд в течение следующих двух лет, еще предстоит оформить в полноценный законопроект, который должен быть поддержан обеими палатами американского Конгресса, что позволит обеспечить постоянное финансирование правительства.

Обе палаты также должны срочно принять очередной закон о временном финансировании исполнительной власти, так как текущее финансирование закончится утром в пятницу.

Инвесторы позитивно восприняли соглашение по бюджету, которое сводит на нет риск очередной приостановки работы правительства США, пишет MarketWatch.

Укрепление доллара отражает облегчение, которое испытали трейдеры после исчезновения основной опасности, отмечает валютный аналитик Amundi Pioneer Investments Пареш Упадхайя.

Пара евро/доллар в четверг торгуется на уровне $1,2278 по сравнению с $1,2272 на закрытие предыдущей сессии. В среду евро подешевел на 0,9% относительно американской валюты.

Курс доллара к иене поднялся в ходе торгов до 109,6 иены против 109,33 иены накануне, стоимость евро к иене увеличилась до 134,58 иены по сравнению с 134,09 иены в среду.

Китайский юань в четверг демонстрирует самое существенное падение курса относительно доллара с момента девальвации властями КНР нацвалюты в августе 2015 года.

Курс юаня упал в ходе торгов в Шанхае на 0,7% - до 6,3188 юаня/$1. В течение сессии снижение достигало 1%.

Ослаблению юаня способствовали, в частности, статданные, указавшие на менее существенный, чем ожидалось, профицит торгового баланса КНР на фоне быстрых темпов роста импорта. Кроме того, эксперты ожидают, что власти Китая могут принять меры для ограничения укрепления юаня после роста его курса к доллару до двухлетнего максимума ранее на этой неделе.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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