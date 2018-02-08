Коррупция угрожает национальной безопасности Киргизии, считает президент

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал принять срочные и жесткие меры для искоренения коррупции в правоохранительных органах и силовых структурах.

"Борьба с коррупцией - очень важный вопрос, я расцениваю коррупцию как проблему, угрожающую национальной безопасности, и это задача, равнозначная с отстаиванием нашей государственности и суверенитета страны", - заявил С.Жээнбеков, выступая в среду на заседании Совета безопасности республики.

"Однако, государственные структуры, призванные бороться с этими уродливым и опасным для государства явлением сами погрязли в коррупции и не могут полноценно выполнять свои функции", - подчеркнул президент.

"То, что коррупция проникла глубоко в суды, прокуратуру, финполицию, Госкомитет национальной безопасности и в органы внутренних дел должно серьезно настораживать нас всех", - заявил С.Жээнбеков.

Он отметил, что коррупция в правоохранительной системе является "одной из основных причин безуспешной борьбы с организованной преступностью". "Существование потока денег в больших объемах в криминальной среде невозможно без участия высокопоставленных лиц в правоохранительных и судебных органах (. . .), организованные преступные группировки беспрерывно ведут транзит наркотиков и контрабанду товаров. Они пытаются взять под свое крыло крупный рентабельный бизнес, и если бы не коррупция в силовых структурах, криминальные группировки не могли бы проворачивать такие дела", - сказал С.Жээнбеков.

Президент Киргизии указал на неповоротливость судебной системы и затягивание рассмотрения уголовных дел, несправедливые задержания и незаконное возбуждение дел, а также заявил, что имеются "вопиющие факты освобождения по решению судов даже тех, кто совершил самые тяжкие преступления". "В таких случаях я не могу быть равнодушным наблюдателем, те, кто нарушает закон, будь то работник правоохранительных органов или судья, никто не останется без наказания, к ним будут приняты самые жесткие меры", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что по Конституции полномочия президента изменились. "Но меня избрал народ, по Конституции обеспечение народовластия есть прямая обязанность президента, поэтому я как всенародно избранный глава государства буду вмешиваться, независимо от того, в какой сфере это происходит", - добавил С.Жээнбеков.

Он назвал замешанных в коррупции сотрудников правоохранительных органов, судов и силовых структур "предателями интересов народа и своего дела". "Я требую принятия срочных мер по очищению правоохранительных, надзорных и судебных органов от нечистоплотных сотрудников, мы обязаны избавиться от нечистоплотных сотрудников, которые своими действиями бросают тень на всю систему. Мои требования будут очень жесткими, мы будем принимать решения, не откладывая их в долгий ящик", - заявил С.Жээнбеков.