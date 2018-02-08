ЛУКОЙЛ сохраняет объем ежегодных инвестиций в Сев. Каспий на уровне 45-55 млрд руб. – Алекперов

Объем ежегодных инвестиций НК "ЛУКОЙЛ" в освоение месторождений Северного Каспия сохраняется на уровне 45-55 млрд рублей, сообщил президент компании Вагит Алекперов в четверг.

"Общие инвестиции, которые компания ежегодно вкладывает в Северный Каспий, - около 45-55 млрд рублей. Эти темпы сохранятся и в этом году, и на следующий год", - сказал В.Алекперов журналистам в Астрахани после осмотра строящейся на "Астраханском судостроительном производственном объединении" платформы (райзерный блок), предназначенной для освоения второй очереди месторождения им. Корчагина.

Глава нефтекомпании также отметил, что "ЛУКОЙЛ" рассматривает Каспий не как отдельно взятые месторождения, а как интегрированный комплекс".

"Сейчас уже второй этап - это создание газохимического, нефтехимического комплекса на берегу, в районе Будённовска, для уникального газа с месторождения Филановского. Содержание этана в этом газе - 12%. Это уникальное количество этана, конечно, мы хотим эту ценность выделить, и делать на его основе полимеры", - сказал он.

По его словам, в настоящее время проводятся тендеры на закупку оборудования для месторождения Ракушечное. "Надеемся, что тендерные процедуры завершатся к апрелю и будет выбран подрядчик, который и реализует этот проект", - сказал В.Алекперов.

"ЛУКОЙЛ" на своих лицензионных участках в Каспийском море открыл восемь месторождений, шесть из которых являются крупными многопластовыми (месторождение им. Филановского, им. Корчагина, Сарматское, Хвалынское, Ракушечное, "170 км"). Выявлено 10 перспективных структур. Весной 2010 года НК "ЛУКОЙЛ" приступила к добыче нефти на месторождении им. Корчагина. Вторым проектом "ЛУКОЙЛа" на Каспии является месторождение им. Филановского, которое компания открыла в 2005 году и ввела в эксплуатацию в 2016 году.