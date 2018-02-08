Правящая партия Азербайджана на съезде в четверг выдвинула Ильхама Алиева кандидатом в президенты на выборах 11 апреля

Делегаты VI съезда правящей партии Азербайджана – "Йени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") в четверг выдвинули Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах 11 апреля.
"Президент И.Алиев, председатель правящей партии, выступил на VI съезде партии, рассказал о результатах работы, проделанной ею, роли партии в обществе", - отмечают официальные СМИ Азербайджана.
В ходе съезда делегаты выдвинули кандидатуру И.Алиева в президенты на внеочередных выборах, назначенных на 11 апреля.
Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться 17 октября. Между тем И.Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов в стране 11 апреля.
Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сообщил, что перенос выборов связан с проведением в стране ряда международных и местных мероприятий. Кроме того он подчеркнул, что в международной практике считается целесообразным проведение выборов в начале года. По его словам, это также позволяет более эффективно выполнять социально-экономические задачи.
В то же время помощник главы государства по вопросам внешней политики Новруз Мамедов заявил, что досрочные выборы также являются предупреждающей мерой по нейтрализации влияния негативных процессов в Закавказье и соседних регионах.
Согласно утвержденному ЦИК страны графику, 20 февраля начинается подача необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты. Этот процесс завершится 12 марта. Уточнение и дополнение избирательных списков завершится до 7 марта.
Предвыборная агитация кандидатов начнется 19 марта и завершится 10 апреля.
Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является И.Алиев. О выдвижении И.Алиева в понедельник также заявили профсоюзы.
И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.
Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.
Ф.Исазаде
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