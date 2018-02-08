"ЛУКОЙЛ" планирует подписать с Казахстаном новое соглашение о разработке месторождений после улучшения условий для инвесторов, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы подпишем с Казахстаном новое соглашение о разработке месторождений. Законодательство Казахстана изменено, оно стало привлекательным для инвестора. Для нас очень важно сохранить и увеличить ту компетенцию, которую мы здесь сформировали", - сказал он.

"Соглашение и протокол к нему это тот вектор, который позволяет чувствовать, как и где необходима наша поддержка", - добавил глава НК.

Новый Налоговый кодекс Казахстана, который вступил в силу с 1 января 2018 года, направлен на совершенствование налогового законодательства, предусматривает отмену неэффективных налоговых льгот, оптимизацию налоговых режимов, приведение налогово-бюджетной политики к новым экономическим реалиям, стимулирование выхода бизнеса из тени, расширение налоговой базы в сырьевом секторе, улучшение администрирования НДС.

В настоящее время "ЛУКОЙЛ" участвует в Казахстане в разработке месторождения Карачаганак, Кумколь и проекта Тенгиз.

Месторождение Карачаганак расположено в Западно-Казахстанской области, в 140 км от Уральска. Месторождение имеет запасы в 1,2 млрд т нефти и конденсата и более чем в 1,35 трлн куб. метров газа. Оно является одним из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. "ЛУКОЙЛ" вошел в проект в 1997 году. Оператор - "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.". Участники: BG - 29,25% (со-оператор), ENI - 29,25% (со-оператор), Chevron - 18%, ЛУКОЙЛ - 13,5% и "КазМунайГаз" - 10%. Разработка месторождения осуществляется в соответствии с окончательным соглашением о разделе продукции (ОСРП) сроком действия 40 лет. На сегодняшний день на Карачаганаке добывается почти 45% всего газа и 16% всех жидких углеводородов в Казахстане. Добыча в 2016 году по доле Группы "ЛУКОЙЛ" составила 1,4 млн тонн жидких углеводородов и 1,1 млрд куб. метров товарного газа. В настоящее время идет проработка вариантов дальнейшего развития месторождения с целью увеличения добычи.

Месторождение Кумколь расположено в Кызылординской области Казахстана, в 200 км от Кызылорды. Компания работает на нем с 1995 года. Оператор проекта - АО "Тургай Петролеум". Участники: "ЛУКОЙЛ" - 50%, CNPC - 50%. Добыча в 2016 году по доле Группы "ЛУКОЙЛ" составила 0,3 млн тонн нефти и 26 млн куб. метров товарного газа.

Входящие в проект Тенгиз месторождения Тенгизское и Королевское расположены в Атырауской области Казахстана, в 150 км от Атырау. Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 750 млн до 1,1 млрд тонн, общие разведанные запасы Тенгизского коллектора - 3 млрд тонн, Королевского месторождения - 190 млн тонн. "ЛУКОЙЛ" вошел в проект в декабре 1997 года. Оператор проекта - ТОО "Тенгизшевройл". Участники: Chevron - 50%, ExxonMobil - 25% и "КазМунайГаз" - 20%, "ЛУКОЙЛ" (Lukarco) - 5%. В 2016 году на Тенгизе добыто 1,4 млн тонн нефти и 0,5 млрд куб. метров газа (по доле Группы "ЛУКОЙЛ").