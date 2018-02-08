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Финансы 08.02.2018 11:44

Среднегодовая доходность по активам Госнефтефонда Азербайджана в 2017гг превысила 2,3%

Доходность по активам Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2017 году без учета золота составила 1,88% против 1,92% в 2016 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

По данным фонда, доходность по активам ГНФАР по итогам 2017 года с учетом золота составила 2,32% (в 2016 году – 2,15%).

Доходность по облигациям и инструментам денежного рынка в отчетном году составила 0,65%, акциям – 1,01%, недвижимости – 0,22%, золоту – 0,44%.

Как сообщалось, по состоянию на 31 декабря 2017 года активы ГНФАР составили $35 млрд 806,5 млн., инвестиционный портфель Госнефтефонда - $35 млрд 799,9 тыс.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ, ДОХОДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]