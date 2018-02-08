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Регион 08.02.2018 11:54

Турецкие СМИ сообщают, что Эрдоган и Путин договорились провести саммит Турция-РФ-Иран по Сирии в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Сирии, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, в беседе речь шла в частности о ситуации, складывающейся в районах сирийских городов Африн и Идлиб.

Кроме того, Р.Эрдоган и В.Путин договорились провести следующий саммит между Турцией, Россией и Ираном по Сирии в Стамбуле.

СМИ подчеркивают, что во время разговора Р.Эрдоган и В.Путин согласились с необходимостью ускорить создание наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Также лидеры Турции и РФ коснулись и ситуации в районе Восточной Гуты и отметили приверженность сотрудничеству в деле урегулирования сирийского кризиса.

Предыдущий саммит по сирийскому урегулированию с участием лидеров РФ, Турции и Ирана состоялся в ноябре прошлого года в Сочи.

В январе Турция начала в районе Африна на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь". Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против "Исламского государства".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]