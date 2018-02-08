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Дальнее зарубежье 08.02.2018 11:55

Путин и Эрдоган условились усилить координацию действий военных и спецслужб в целях борьбы с террористами в Сирии - Кремль

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора условились усилить координацию действий военных и спецслужб двух стран в целях борьбы с террористами в Сирии, стороны обсудили перспективы новых контактов, кроме того, турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью российского летчика в САР, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Условлено усилить координацию действий вооруженных сил и специальных служб Российской Федерации и Турецкой Республики в целях борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.

"Акцентирована важность четкого и неукоснительного соблюдения астанинских договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии. Подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН - в русле решений состоявшегося 30 января с.г. в Сочи Конгресса сирийского национального диалога", - заявляют в Кремле.

В этом контексте отмечена значимость продолжения совместной работы России, Турции и Ирана на сирийском направлении. Обсуждены перспективы новых контактов в данном формате на различных уровнях.

Кроме того, "турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля с.г. в результате атаки боевиков в зоне деэскалации "Идлиб" российского военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]