Чиновник Белого дома уходит в отставку после обвинений в жестоком обращении со стороны бывших жен

Глава секретариата Белого дома Роб Портер заявил об уходе в отставку после того, как его две бывшие жены заявили о жестоком обращении с его стороны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Относительно этих мерзких заявлений я был честен, но я откажусь от поста после скоординированной клеветнической кампании", - заявил чиновник, подчеркнув, что обвинения "попросту сфабрикованы".

Ранее две бывшие жены Р.Портера - Колби Холдеренс и Дженнифер Уиллоуби - рассказали британскому изданию "Дэйли мейл" о жестоком обращении со стороны бывшего супруга.

В частности К.Холдеренс утверждала, что в течение пяти лет брака муж регулярно бил и душил ее, а Дж.Уиллоуби рассказала, как Р.Портер вытащил ее обнаженную из душа, чтобы накричать на нее. Британское издание также опубликовало фотографии К.Холдеренс якобы со следами побоев на лице.

Агентство Ассошиэйтед Пресс не смогло получить комментарии бывших жен чиновника.