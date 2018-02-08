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Дальнее зарубежье 08.02.2018 16:01

За год в Сирии и Ираке погибли 250 боевиков из Таджикистана

В 2017 году в зонах конфликта в Сирии и Ираке были убиты 250 граждан Таджикистана, примкнувших к террористическим группировкам, сообщил министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода.

"250 граждан Таджикистана, из числа участвующих в вооруженных конфликтах за рубежом в рядах террористических группировок, убито. 111 граждан Таджикистана добровольно возвратились на родину", - сообщил Р.Рахимзода в четверг на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что "в ходе предпринятых правоохранительными органами мер в прошедшем году в стране было предотвращено 36 террористических актов".

Всего, по его словам, "в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий за прошедший год в стране было раскрыто более 1,3 тыс. преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер, задержано более 390 сторонников экстремистских группировок, часть этих преступников были задержаны за рубежом и экстрадированы в Таджикистан.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]