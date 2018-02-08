За год в Сирии и Ираке погибли 250 боевиков из Таджикистана

В 2017 году в зонах конфликта в Сирии и Ираке были убиты 250 граждан Таджикистана, примкнувших к террористическим группировкам, сообщил министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода.
"250 граждан Таджикистана, из числа участвующих в вооруженных конфликтах за рубежом в рядах террористических группировок, убито. 111 граждан Таджикистана добровольно возвратились на родину", - сообщил Р.Рахимзода в четверг на пресс-конференции в Душанбе.
Он отметил, что "в ходе предпринятых правоохранительными органами мер в прошедшем году в стране было предотвращено 36 террористических актов".
Всего, по его словам, "в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий за прошедший год в стране было раскрыто более 1,3 тыс. преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер, задержано более 390 сторонников экстремистских группировок, часть этих преступников были задержаны за рубежом и экстрадированы в Таджикистан.
Глава ЦИК Азербайджана предлагает жестко мониторить соцсети в предвыборный период
Минобороны Азербайджана приняло на вооружение часть российской военной техники
Алиев: Азербайджанцы должны вернуться на свою историческую землю - в Ереван
Россия готова рассмотреть возможность поставок СПГ арктических проектов в ЮАР
"Турецкий поток" будет покрываться бюджетом Газпрома, потом рефинансироваться
Японский прыгун с трамплина установил рекорд, став участником восьми зимних ОИ
Бакинский международный гуманитарный форум пройдет в октябре – министр
Турпоток в Азербайджан в январе 2018г вырос на 17%, удельный вес россиян - 32%
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Кредитная кампания со скидкой до 3% от Банка Республика для работников нефте-газового сектора.
Очередной успех гражданской авиации Азербайджана: В Международном аэропорту Гейдар Алиев открылся Центр ASEC
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»