За год в Сирии и Ираке погибли 250 боевиков из Таджикистана

В 2017 году в зонах конфликта в Сирии и Ираке были убиты 250 граждан Таджикистана, примкнувших к террористическим группировкам, сообщил министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода.

"250 граждан Таджикистана, из числа участвующих в вооруженных конфликтах за рубежом в рядах террористических группировок, убито. 111 граждан Таджикистана добровольно возвратились на родину", - сообщил Р.Рахимзода в четверг на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что "в ходе предпринятых правоохранительными органами мер в прошедшем году в стране было предотвращено 36 террористических актов".

Всего, по его словам, "в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий за прошедший год в стране было раскрыто более 1,3 тыс. преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер, задержано более 390 сторонников экстремистских группировок, часть этих преступников были задержаны за рубежом и экстрадированы в Таджикистан.