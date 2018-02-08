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Дальнее зарубежье 08.02.2018 16:17

Сеул допустит ослабление в санкциях против КНДР только на период Олимпиады - МИД Южной Кореи

МИД Южной Кореи обнародовал заявление, что ослабления в отношении международных санкций, веденных против КНДР, будут временными - только на период зимних Олимпийских игр Пхенчхане.

Местный телеканал Уай-Ти-Эн сообщает со ссылкой на это заявление, что Сеул намерен по-прежнему быть приверженным санкционному режиму против Пхеньяна, и что он продолжит в будущем тесно консультироваться с США и ООН по вопросам, связанным с санкциями.

"Наша основная позиция заключается в том, что ради успеха зимних Олимпийских игр Пхенчхане мы не будем идти на осложнение ситуации из-за возможного нарушения санкционного режима против Севера", - цитирует телеканал представителя МИД Южной Кореи.

По его словам, правительство Южной Кореи предприняло необходимые меры для успешного проведения Олимпийских игр. Он подчеркнул, что меры, имеющие отношение к участию КНДР в Олимпийских играх, будут "временными" и "исключениями", ограниченными периодом зимней Олимпиады.

Официальную делегацию Северной Кореи на Олимпийских играх-2018 возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам. В нее также входит младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чен, которая занимает пост заместителя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]