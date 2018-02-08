Глава думского комитета Калашников, находящийся в санкционном списке США, собирается на конференцию в ООН

Главы комитетов Госдумы по делам СНГ и по вопросам развития гражданского общества Леонид Калашников и Сергей Гаврилов в конце февраля посетят США для участия в конференции по вопросам миграции на площадке ООН.

"21 февраля в ООН состоится конференция по вопросам миграции, организованная Межпарламентским союзом (МПС)", - сказал "Интерфаксу" в четверг С.Гаврилов, возглавляющий комитет Госдумы по вопросам развития гражданского общества, развитию общественных и религиозных объединений.

С.Гаврилов добавил, что, как ожидается, для участия в этом мероприятии будут направлены он сам и Л.Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Да, такая поездка готовится, но готовлю документы на визу в США с учетом того, что я нахожусь под санкциями", - сказал "Интерфаксу" Л.Калашников.