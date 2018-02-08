Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0841 RUR   0.0295 GBR   2.3595 TRY   0.4475

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.15 Brent   67.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11 Фев 12 Фев

Дальнее зарубежье 08.02.2018 16:32

Глава думского комитета Калашников, находящийся в санкционном списке США, собирается на конференцию в ООН

Главы комитетов Госдумы по делам СНГ и по вопросам развития гражданского общества Леонид Калашников и Сергей Гаврилов в конце февраля посетят США для участия в конференции по вопросам миграции на площадке ООН.

"21 февраля в ООН состоится конференция по вопросам миграции, организованная Межпарламентским союзом (МПС)", - сказал "Интерфаксу" в четверг С.Гаврилов, возглавляющий комитет Госдумы по вопросам развития гражданского общества, развитию общественных и религиозных объединений.

С.Гаврилов добавил, что, как ожидается, для участия в этом мероприятии будут направлены он сам и Л.Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Да, такая поездка готовится, но готовлю документы на визу в США с учетом того, что я нахожусь под санкциями", - сказал "Интерфаксу" Л.Калашников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ООН, КОНФЕРЕНЦИЯ


Похожие новости


Действия США в отношении Ирана осложнят ситуацию в атомной сфере - Слуцкий Госдума РФ ратифицировала протокол о списании $240 млн долга Киргизии В Госдуме требуют от Facebook и Instagram объяснений по поводу блокировки аккаунтов Кадырова Президент Алиев отмечает важность расширения межпарламентского сотрудничества между Баку и Москвой Президент Алиев принял председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками В Сирии после нанесения поражения террористам может понадобиться период специальных операций - Шаманов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]