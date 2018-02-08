Власти США закрыли сайт для цифровых мошенников Infraud, нанесший ущерб на $530 млн

Министерство юстиции США заблокировало ресурс Infraud, с 2010 года служивший площадкой для продажи украденных данных о банковских картах и счетах, а также персональных данных, пишет Dow Jones.
По словам представителя Минюста Дэвида Рибики, за время существования сайта злоумышленники обменялись 4,3 млн похищенных конфиденциальных записей и нанесли совокупный ущерб частным и юридическим лицам, включая банк HSBC и платежную систему PayPal, на сумму порядка $530 млн. Постоянными посетителями и активными участниками форума были около 11 тыс. человек, включая разработчиков и продавцов вредоносного программного обеспечения.
Власти предъявили обвинения 36 людям и произвели 13 арестов в связи с расследованием. При этом основатель сайта, украинец Святослав Бондаренко, остается на свободе.
Закрытие Infraud станет сигналом для киберпреступников, однако едва ли серьезно снизит их активность, полагает аналитик компании Recorded Future, занимающейся цифровой безопасностью. По его словам, в "даркнете" существуют порядка 200 аналогичных форумов, многие из которых имеют гораздо большую аудиторию.
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