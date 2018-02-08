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Дальнее зарубежье 08.02.2018 17:14

По данным Дамаска, несколько ополченцев погибли и получили ранения при ударе американской коалиции по правительственным силам в провинции Дейр-эз-Зор

В Сирии расценили как акт агрессии нанесение возглавляемой США международной коалиции по проправительственным силам.

"Силы "международной коалиции", возглавляемой США, в рамках поддержки террористов совершили новую агрессию против позиций отрядов народных сил, борющихся с террористической организацией ДАИШ и поддерживаемыми Вашингтоном так называемыми "Сирийскими демократическими силами" (СДС) на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении в четверг правительственного информационного агентства САНА.

Агентство отмечает, что в результате удара по силам народного ополчения между населенными пунктами Хшам и Ат-Табия к востоку от Евфрата несколько ополченцев погибли и получили ранения.

Ранее центральное командование вооруженных сил США сообщило, что западная коалиция нанесла ответные удары после того, как штаб "Сирийских демократических сил" подвергся нападению со стороны проправительственных сил Сирии.

"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил совместно с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликта на реке Евфрат", - заявили представители США.

Костяк "Сирийский демократических сил", контролирующих север Сирии, составляют курды из Партии демократического союза.

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Тэги: СИРИЯ, США, УДАР, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]