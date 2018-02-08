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Дальнее зарубежье 08.02.2018 17:30

Конькобежцы из Южной и Северной Кореи провели совместную тренировку перед Олимпиадой

Олимпийские конькобежцы из Южной Кореи и КНДР провели первую совместную тренировку на шорт-треке, передает в четверг южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

В сообщении отмечается, что тренировка состоялась на ледовой арене Кенпхо в южнокорейском городе Канныне и прошла в "дружелюбной атмосфере".

По данным телеканала, одновременно с корейскими олимпийцами на льду находились атлеты из Германии.

"Было приятно покататься со (спортсменами из КНДР - ИФ)... хорошо, что они будут учувствовать в Олимпиаде", - прокомментировала тренировку германская конькобежка Бьанки Вальтер.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СПОРТ, ТРЕНИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]