Конькобежцы из Южной и Северной Кореи провели совместную тренировку перед Олимпиадой

Олимпийские конькобежцы из Южной Кореи и КНДР провели первую совместную тренировку на шорт-треке, передает в четверг южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

В сообщении отмечается, что тренировка состоялась на ледовой арене Кенпхо в южнокорейском городе Канныне и прошла в "дружелюбной атмосфере".

По данным телеканала, одновременно с корейскими олимпийцами на льду находились атлеты из Германии.

"Было приятно покататься со (спортсменами из КНДР - ИФ)... хорошо, что они будут учувствовать в Олимпиаде", - прокомментировала тренировку германская конькобежка Бьанки Вальтер.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.