Суд приговорил экс-премьера Бангладеш к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции

Суд Дакки приговорил бывшего премьер-министра Бангладеш 72-летнюю Халеду Зию к пяти годам лишения свободы по обвинению в присвоении $250 тыс., сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
По данным агентства, Х.Зия была признана виновной в присвоении средств, предназначавшихся фонду помощи детям-сиротам. Фонд был учрежден, когда Х.Зия возглавляла правительство страны, средства в него поступали из-за границы.
Адвокат экс-премьера Бангладеш Махбубудин Хокан заявил, что приговор будет обжалован.
"Это невероятно. Я уверен, что она вскоре выйдет из тюрьмы", - сказал М.Хокан.
Еще пять фигурантов коррупционного дела были приговорены к 10 годам лишения свободы каждый. В суде отметили, что Х.Зия получила меньший срок по причине состояния здоровья.
Х.Зия возглавляла правительство Бангладеш в 1991-1996 годах и 2001-2006 годах.
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