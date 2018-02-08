Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0841 RUR   0.0295 GBR   2.3595 TRY   0.4475

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.15 Brent   67.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11 Фев 12 Фев

Дальнее зарубежье 08.02.2018 17:45

Суд приговорил экс-премьера Бангладеш к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции

Суд Дакки приговорил бывшего премьер-министра Бангладеш 72-летнюю Халеду Зию к пяти годам лишения свободы по обвинению в присвоении $250 тыс., сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным агентства, Х.Зия была признана виновной в присвоении средств, предназначавшихся фонду помощи детям-сиротам. Фонд был учрежден, когда Х.Зия возглавляла правительство страны, средства в него поступали из-за границы.

Адвокат экс-премьера Бангладеш Махбубудин Хокан заявил, что приговор будет обжалован.

"Это невероятно. Я уверен, что она вскоре выйдет из тюрьмы", - сказал М.Хокан.

Еще пять фигурантов коррупционного дела были приговорены к 10 годам лишения свободы каждый. В суде отметили, что Х.Зия получила меньший срок по причине состояния здоровья.

Х.Зия возглавляла правительство Бангладеш в 1991-1996 годах и 2001-2006 годах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНГЛАДЕШ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, КОРРУПЦИЯ, ПРИГОВОР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]