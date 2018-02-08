Суд приговорил экс-премьера Бангладеш к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции

Суд Дакки приговорил бывшего премьер-министра Бангладеш 72-летнюю Халеду Зию к пяти годам лишения свободы по обвинению в присвоении $250 тыс., сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным агентства, Х.Зия была признана виновной в присвоении средств, предназначавшихся фонду помощи детям-сиротам. Фонд был учрежден, когда Х.Зия возглавляла правительство страны, средства в него поступали из-за границы.

Адвокат экс-премьера Бангладеш Махбубудин Хокан заявил, что приговор будет обжалован.

"Это невероятно. Я уверен, что она вскоре выйдет из тюрьмы", - сказал М.Хокан.

Еще пять фигурантов коррупционного дела были приговорены к 10 годам лишения свободы каждый. В суде отметили, что Х.Зия получила меньший срок по причине состояния здоровья.

Х.Зия возглавляла правительство Бангладеш в 1991-1996 годах и 2001-2006 годах.