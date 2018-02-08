В разведке Эстонии считают, что угроза независимости странам Балтии со стороны России сохранится

Внешняя разведка Эстонии рассматривает риск нападения со стороны России как низкий, хотя источником угрозы для независимости республики и государств Балтии по-прежнему является восточный сосед, говорится в обнародованном в четверг ежегоднике эстонского ведомства.
Ярким примером тому являются прошедшие в прошлом году учения "Запад-2017", утверждает в предисловии к обнародованному документу "Эстония в международной среде безопасности" генеральный директор департамента информации (военная разведка) Микк Марран (Mikk Marran).
"Но, несмотря на то, что учения вооруженных сил России и были масштабными, мы отчетливо заявляем в рапорте: в 2018 году существует низкий риск прямого военного нападения со стороны России на страны НАТО", - отмечается в ежегоднике.
При этом в нем также отмечается, что Россия продолжает военное давление и запугивание стран Балтии. "В условиях извращенной картины угрозы, свойственной авторитарному режиму, нельзя все-таки полностью исключить, что руководство России совершит стратегически неверный расчет и сочтет, что коллективная оборона НАТО не действует", - предостерегает внешняя разведка Эстонии.
В документе подчеркивается: "главным вопросом в настоящее время является, что будет после намеченных на март выборов президента России".
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