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Дальнее зарубежье 08.02.2018 18:04

В разведке Эстонии считают, что угроза независимости странам Балтии со стороны России сохранится

Внешняя разведка Эстонии рассматривает риск нападения со стороны России как низкий, хотя источником угрозы для независимости республики и государств Балтии по-прежнему является восточный сосед, говорится в обнародованном в четверг ежегоднике эстонского ведомства.

Ярким примером тому являются прошедшие в прошлом году учения "Запад-2017", утверждает в предисловии к обнародованному документу "Эстония в международной среде безопасности" генеральный директор департамента информации (военная разведка) Микк Марран (Mikk Marran).

"Но, несмотря на то, что учения вооруженных сил России и были масштабными, мы отчетливо заявляем в рапорте: в 2018 году существует низкий риск прямого военного нападения со стороны России на страны НАТО", - отмечается в ежегоднике.

При этом в нем также отмечается, что Россия продолжает военное давление и запугивание стран Балтии. "В условиях извращенной картины угрозы, свойственной авторитарному режиму, нельзя все-таки полностью исключить, что руководство России совершит стратегически неверный расчет и сочтет, что коллективная оборона НАТО не действует", - предостерегает внешняя разведка Эстонии.

В документе подчеркивается: "главным вопросом в настоящее время является, что будет после намеченных на март выборов президента России".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, НАТО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]