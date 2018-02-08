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Внутренняя политика 08.02.2018 15:51

Общественность Азербайджана поддерживает политику правительства - Алиев

Общественность Азербайджана поддерживает политику, проводимую правительством страны, заявил президент Ильхам Алиев.

«Внутренняя политика, проводимая нами в последние годы, полностью себя оправдала. В стране есть стабильность, которая является основой любого развития»,- заявил И.Алиев на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан».

Он отметил, что за последние 5-6 лет в различных уголках мира происходят серьезные процессы, вызывающие обеспокоенность.

«Кровавые столкновения и войны, а также гражданские войны, грубое вмешательство в дела в других стран, военная интервенция, все эти события показывают, что при дестабилизации невозможно говорить о каком-либо развитии. Будущее таких стран находится под большим вопросом», - подчеркнул он.

По мнению И.Алиева, только правильная политика может быть гарантом стабильности, «та политика, в центре которой стоит народ и граждане страны».

«Мы проводим именно такую политику»,- сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что политика правительства поддерживается общественностью страны, и приводит к реальным результатам.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, СТАБИЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]