Общественность Азербайджана поддерживает политику правительства - Алиев

Общественность Азербайджана поддерживает политику, проводимую правительством страны, заявил президент Ильхам Алиев.

«Внутренняя политика, проводимая нами в последние годы, полностью себя оправдала. В стране есть стабильность, которая является основой любого развития»,- заявил И.Алиев на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан».

Он отметил, что за последние 5-6 лет в различных уголках мира происходят серьезные процессы, вызывающие обеспокоенность.

«Кровавые столкновения и войны, а также гражданские войны, грубое вмешательство в дела в других стран, военная интервенция, все эти события показывают, что при дестабилизации невозможно говорить о каком-либо развитии. Будущее таких стран находится под большим вопросом», - подчеркнул он.

По мнению И.Алиева, только правильная политика может быть гарантом стабильности, «та политика, в центре которой стоит народ и граждане страны».

«Мы проводим именно такую политику»,- сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что политика правительства поддерживается общественностью страны, и приводит к реальным результатам.

Ф.Исазаде