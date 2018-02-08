Группа афганских военных сбежала из тюрьмы талибов

На северо-западе Афганистана из плена талибов совершили побег 15 военнослужащих правительственных сил, сообщают в четверг местные СМИ со ссылкой на представителей структур безопасности провинции Бадгис.

"Это солдаты различных силовых структур, которые были захвачены талибами в ходе боевых действий в течение года на территории провинции Бадгис и содержались в тюрьме боевиков на территории уезда Мукур. Им удалось бежать из плена минувшей ночью", - сообщили представители властей.

При этом подробности побега не приводятся.