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Дальнее зарубежье 08.02.2018 16:00

Группа афганских военных сбежала из тюрьмы талибов

На северо-западе Афганистана из плена талибов совершили побег 15 военнослужащих правительственных сил, сообщают в четверг местные СМИ со ссылкой на представителей структур безопасности провинции Бадгис.

"Это солдаты различных силовых структур, которые были захвачены талибами в ходе боевых действий в течение года на территории провинции Бадгис и содержались в тюрьме боевиков на территории уезда Мукур. Им удалось бежать из плена минувшей ночью", - сообщили представители властей.

При этом подробности побега не приводятся.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ, ПЛЕН, ПОБЕГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]