Алиев: Азербайджанцы должны вернуться на свою историческую землю - в Ереван

Азербайджанцы должны постепенно приближаться к своей стратегической цели по возращению в свою историческую землю - в Ереван, заявил президент Ильхам Алиев.
"Ереван является нашей исторической землей, и мы азербайджанцы должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться",- заявил И.Алиев на VI Съезде правящей партии "Йени Азербайджан".
"Хочу отметить, что мы не должны забывать о своих исторических землях. В дальнейшем это должно быть одним из направлений нашей деятельности. Наши исторические земли - Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир",- добавил он.
Ф.Исазаде
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