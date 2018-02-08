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Карабахский конфликт 08.02.2018 15:56

Алиев: Азербайджанцы должны вернуться на свою историческую землю - в Ереван

Азербайджанцы должны постепенно приближаться к своей стратегической цели по возращению в свою историческую землю - в Ереван, заявил президент Ильхам Алиев.

"Ереван является нашей исторической землей, и мы азербайджанцы должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться",- заявил И.Алиев на VI Съезде правящей партии "Йени Азербайджан".

"Хочу отметить, что мы не должны забывать о своих исторических землях. В дальнейшем это должно быть одним из направлений нашей деятельности. Наши исторические земли - Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир",- добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕРЕВАН, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]