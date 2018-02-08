Число жертв землетрясения на Тайване выросло до 10 человек, семеро пропали без вести

До 10 человек увеличилось число погибших в результате землетрясения на Тайване, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Также в результате стихийного бедствия пострадали 272 человека. Еще семеро числятся пропавшими без вести.
Спасатели продолжают обыскивать развалины и опасно накренившиеся здания, первые этажи которых были разрушены в результате удара стихии.
Жителей разрушенных строений размещают во временных лагерях.
Во вторник, 6 февраля у побережья тайванского уезда Хуалянь произошло масштабное землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км. За землетрясением, по данным СМИ, последовало более 150 афтершоков.
7 февраля у побережья этого же уезда произошло второе землетрясение. Геологические службы фиксировали толчки магнитудой 5,7-6,1.
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