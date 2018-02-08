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Дальнее зарубежье 08.02.2018 16:09

Число жертв землетрясения на Тайване выросло до 10 человек, семеро пропали без вести

До 10 человек увеличилось число погибших в результате землетрясения на Тайване, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Также в результате стихийного бедствия пострадали 272 человека. Еще семеро числятся пропавшими без вести.

Спасатели продолжают обыскивать развалины и опасно накренившиеся здания, первые этажи которых были разрушены в результате удара стихии.

Жителей разрушенных строений размещают во временных лагерях.

Во вторник, 6 февраля у побережья тайванского уезда Хуалянь произошло масштабное землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км. За землетрясением, по данным СМИ, последовало более 150 афтершоков.

7 февраля у побережья этого же уезда произошло второе землетрясение. Геологические службы фиксировали толчки магнитудой 5,7-6,1.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]