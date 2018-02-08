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Внешняя политика 08.02.2018 16:23

Минобороны Азербайджана приняло на вооружение часть российской военной техники

Министерство обороны Азербайджана приняло на вооружение часть доставленной из России военной техники, говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Часть современной военной техники, доставленной в страну в соответствии с межправительственным соглашением между Азербайджаном и Россией, была принята на вооружение подразделениями азербайджанской армии», - отмечается в информации.

По данным ведомства, в ходе упражнений, проведенных с целью выверки вооружения и военной техники, было достигнуто точное уничтожение целей, а также кучность и меткость стрельбы.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ТЕХНИКА, ПРИЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]