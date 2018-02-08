Минобороны Азербайджана приняло на вооружение часть российской военной техники

Министерство обороны Азербайджана приняло на вооружение часть доставленной из России военной техники, говорится в сообщении оборонного ведомства.
«Часть современной военной техники, доставленной в страну в соответствии с межправительственным соглашением между Азербайджаном и Россией, была принята на вооружение подразделениями азербайджанской армии», - отмечается в информации.
По данным ведомства, в ходе упражнений, проведенных с целью выверки вооружения и военной техники, было достигнуто точное уничтожение целей, а также кучность и меткость стрельбы.
Н.Аббасова
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