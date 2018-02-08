Ситуация на таджикско-киргизской границе стабилизировалась

Пограничники Таджикистана покинули мост на границе с Киргизией, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе киргизской Государственной пограничной службы (ГПС)

"По итогам переговоров пограничных представителей Киргизии и Таджикистана, таджикская сторона открыла для проезда мост в местности Сай Лейлекского района Баткенской области (юг Киргизии) и пограничники Таджикистана покинули данную местность", - сказал представитель ГПС.

Он отметил, что пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Кулунду-автодорожный" и "Кайрагач-автодорожный" на киргизско-таджикском участке государственной границы возобновлен.

"Ситуация на киргизско-таджикском участке госграницы стабильная", - подчеркнул он.

В четверг таджикская сторона в одностороннем порядке временно приостановила пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска на участке государственной границы с Киргизией. Ограничения не коснулись граждан третьих стран, которые могут пересекать границу.

Кроме этого, пограничники Таджикистана закрыли для проезда мост в местности Сай Лейлекского района Баткенской области и выставили там пограничные наряды, увеличив численность военнослужащих.

"Местные жители построили мост через канал Сада (Гуляндоз) для школьников, которые ежедневно вынуждены проходить большие расстояния в обход, чтобы добраться до школы", - пояснил собеседник агентства.

Глава киргизского села Максат Сапарали Адинаев сообщил агентству, что, "военнослужащие Таджикистана потребовали убрать установленный нами контейнер возле моста. Но прибывшие на место сотрудники пограничной службы Киргизии провели с ними переговоры, после чего они покинули данный участок".

"Произошла стычка между местными жителями и пограничниками Таджикистана. Но инцидент удалось разрешить" - сказал С.Адинаев.

В сентябре 2015 года в Баткенской области Киргизии состоялась церемония открытия моста на дороге Кулунду-Максат с участием киргизского вице-премьера Абдырахмана Маматалиева, губернатора Баткенской области Жениша Разакова и губернатора Согдийской области Таджикистана Абдурахмона Кодири.

На церемонии открытия моста было отмечено стратегическая роль дороги Кулунду-Максат и его значение для местного населения. После строительства моста около 50 тыс. жителей близлежащих киргизских сел получили возможность передвигаться в объезд таджикского села Овчу-Калача.