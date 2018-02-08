Российский банкир задержан в Нидерландах по делу о мошенничестве на 570 млн руб - МВД РФ

В МВД РФ сообщили о задержании в Нидерландах объявленного в России в розыск фигуранта дела о мошенничестве в размере около 600 миллионов рублей.
"В настоящее время мужчина задержан компетентными органами Королевства Нидерланды. Принимаются меры по его экстрадиции на территорию России", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Имя задержанного она не назвала.
По информации следствия, злоумышленник, являясь руководителем одной из кредитных организаций, совместно с соучастниками заключал кредитные договоры с так называемыми "техническими заёмщиками" - компаниями, не осуществлявшими реальную финансово-хозяйственную деятельность.
Ущерб от незаконных операций преступника составил 570 млн рублей.
В настоящий момент обвиняемый находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), добавила официальный представитель.
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