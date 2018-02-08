Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0841 RUR   0.0295 GBR   2.3595 TRY   0.4475

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.15 Brent   67.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11 Фев 12 Фев

СНГ 08.02.2018 18:32

Российский банкир задержан в Нидерландах по делу о мошенничестве на 570 млн руб - МВД РФ

В МВД РФ сообщили о задержании в Нидерландах объявленного в России в розыск фигуранта дела о мошенничестве в размере около 600 миллионов рублей.

"В настоящее время мужчина задержан компетентными органами Королевства Нидерланды. Принимаются меры по его экстрадиции на территорию России", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Имя задержанного она не назвала.

По информации следствия, злоумышленник, являясь руководителем одной из кредитных организаций, совместно с соучастниками заключал кредитные договоры с так называемыми "техническими заёмщиками" - компаниями, не осуществлявшими реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Ущерб от незаконных операций преступника составил 570 млн рублей.

В настоящий момент обвиняемый находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), добавила официальный представитель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, БАНКИР, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Нидерланды ожидают от РФ комментарии к проекту доклада о причинах крушения MH17 на Украине в течение 1 месяца Лидеры США и Нидерландов считают необходимым введение дополнительных санкций против России - Белый дом Глава МИД Нидерландов не исключает расширения санкций ЕС против России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]