Посол Южной Кореи в Тегеране вызван в иранский МИД, где ему было выражено недовольство решением южнокорейской компании "Самсунг" не выдавать иранским олимпийцам коллекционные смартфоны, передает в четверг иранское агентство "Мехр".
"Послу Южной Кореи (в Иране - ИФ) сообщили о том, что если "Самсунг" не извинится за такой неразумный поступок, эта проблема серьезно повлияет на торговые связи компании с Исламской республикой Иран", - привело агентство слова представителя иранского МИД Бахрама Гасеми.
Он назвал поступок южнокорейской компании "неэтичным" и заявил, что такой подход "противоречит духу Олимпийских игр".
По данным "Мехр", смартфоны из коллекции, приуроченной к Зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, получили все участники соревнований кроме атлетов из Ирана и Северной Кореи.
Организаторы игр такое решение объяснили тем, что на данный момент в отношении этих двух стран действуют санкции ООН.
Южнокорейский посол в Иране выразил сожаление в связи с этой проблемой и заявил, что, "по словам представителей правительства Южной Кореи и менеджеров "Самсунг", они, как спонсоры Зимних Олимпийских игр, не имели отношения к этому недоразумению".
Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.
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