Азербайджан довел золотовалютные резервы до $44 млрд - Алиев

Золотовалютные резервы Азербайджана в 2018 году достигли $44 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В январе 2018 году золотовалютные резервы Азербайджана увеличились на 2 млрд и достигли $44 млрд. Я уверен, что 2018 год будет годом ускоренного развития и даст сильный толчок для развития в последующие годы», - заявил И.Алиев в четверг на VI Съезде правящей партии "Йени Азербайджан".

Президент отметил, что проекты, реализуемые в сельском хозяйстве и в промышленности в течение 1-2 лет, дадут плоды.

Ф.Исазаде