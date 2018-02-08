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Бизнес и законодательство 08.02.2018 17:00

Азербайджан довел золотовалютные резервы до $44 млрд - Алиев

Золотовалютные резервы Азербайджана в 2018 году достигли $44 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В январе 2018 году золотовалютные резервы Азербайджана увеличились на 2 млрд и достигли $44 млрд. Я уверен, что 2018 год будет годом ускоренного развития и даст сильный толчок для развития в последующие годы», - заявил И.Алиев в четверг на VI Съезде правящей партии "Йени Азербайджан".

Президент отметил, что проекты, реализуемые в сельском хозяйстве и в промышленности в течение 1-2 лет, дадут плоды.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]