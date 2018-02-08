Первый тестовый грузовой поезд по ж/д Астара-Астара отправился из Азербайджана в Иран

Первый прибывший из России тестовый грузовой поезд в четверг направился из Азербайджана в Иран по маршруту Астара - Астара, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", (АЖД).

"В четверг с железнодорожной станции Астара в Азербайджане отбыл в Иран первый тестовый грузовой поезд, прибывший из России. Состав включает 6 вагонов, нагруженных древесиной и MDF", - отмечается в информации.

По данным АЖД, в настоящее время на терминале железнодорожной станции Астара в Иране уже осуществляется процесс разгрузки вагонов.

"Церемония ввода в эксплуатацию железной дороги Астара-Астара состоится в марте 2018 года с участием президентов Азербайджана и Ирана",- подчеркивается в информации.

Железная дорога Астара-Астара является частью проекта "Север-Юг", соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км - от города Астара до госграницы с Ираном, и 2 км - от границы до иранского города Астара.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Н.Аббасова