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Транспорт и связь 08.02.2018 16:57

Первый тестовый грузовой поезд по ж/д Астара-Астара отправился из Азербайджана в Иран

Первый прибывший из России тестовый грузовой поезд в четверг направился из Азербайджана в Иран по маршруту Астара - Астара, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", (АЖД).

"В четверг с железнодорожной станции Астара в Азербайджане отбыл в Иран первый тестовый грузовой поезд, прибывший из России. Состав включает 6 вагонов, нагруженных древесиной и MDF", - отмечается в информации.

По данным АЖД, в настоящее время на терминале железнодорожной станции Астара в Иране уже осуществляется процесс разгрузки вагонов.

"Церемония ввода в эксплуатацию железной дороги Астара-Астара состоится в марте 2018 года с участием президентов Азербайджана и Ирана",- подчеркивается в информации.

Железная дорога Астара-Астара является частью проекта "Север-Юг", соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км - от города Астара до госграницы с Ираном, и 2 км - от границы до иранского города Астара.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПОЕЗД, ТЕСТОВЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]