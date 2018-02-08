Первый тестовый грузовой поезд по ж/д Астара-Астара отправился из Азербайджана в Иран

Первый прибывший из России тестовый грузовой поезд в четверг направился из Азербайджана в Иран по маршруту Астара - Астара, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", (АЖД).
"В четверг с железнодорожной станции Астара в Азербайджане отбыл в Иран первый тестовый грузовой поезд, прибывший из России. Состав включает 6 вагонов, нагруженных древесиной и MDF", - отмечается в информации.
По данным АЖД, в настоящее время на терминале железнодорожной станции Астара в Иране уже осуществляется процесс разгрузки вагонов.
"Церемония ввода в эксплуатацию железной дороги Астара-Астара состоится в марте 2018 года с участием президентов Азербайджана и Ирана",- подчеркивается в информации.
Железная дорога Астара-Астара является частью проекта "Север-Юг", соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км - от города Астара до госграницы с Ираном, и 2 км - от границы до иранского города Астара.
Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.
Н.Аббасова
Глава ЦИК Азербайджана предлагает жестко мониторить соцсети в предвыборный период
Минобороны Азербайджана приняло на вооружение часть российской военной техники
Алиев: Азербайджанцы должны вернуться на свою историческую землю - в Ереван
Японский прыгун с трамплина установил рекорд, став участником восьми зимних ОИ
Бакинский международный гуманитарный форум пройдет в октябре – министр
Турпоток в Азербайджан в январе 2018г вырос на 17%, удельный вес россиян - 32%
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Китай запустит пилотный проект отопления с использованием ядерного реактора
В Думе собираются законодательно установить для каждой военной профессии критерии психологического отбора
В РФ в 2017 г. ликвидированы 153 нелегальных завода и склада алкоголя
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Кредитная кампания со скидкой до 3% от Банка Республика для работников нефте-газового сектора.
Очередной успех гражданской авиации Азербайджана: В Международном аэропорту Гейдар Алиев открылся Центр ASEC
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»