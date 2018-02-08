"Жесткий" Brexit оставит дыру в 80 млрд фунтов в британском бюджете

Выход Великобритании из Европейского союза без полноценного торгового соглашения (так называемый "жесткий" Brexit) обойдется британскому бюджету в 80 млрд фунтов стерлингов ($112 млрд), говорится в засекреченных расчетах британского правительства, которые попали в распоряжение The Guardian и ряда других изданий.
По оценкам правительственных экономистов, в таком случае дефицит бюджета и, следовательно, необходимости заимствований увеличатся на 120 млрд фунтов за следующие 15 лет. Но положительный эффект Brexit, в том числе из-за снижения выплат в бюджет ЕС, может составить 40 млрд фунтов. Таким образом, в докладе и получаются те самые 80 млрд фунтов "чистого убытка"
Однако сторонние эксперты, которые ознакомились с документом по просьбе The Guardian, сомневаются в реалистичности выгоды от Brexit в размере 40 млрд фунтов. По их словам, эта сумма потребует смягчения регулирования, в том числе в сфере защиты окружающей среды, а британское правительство уже заявило, что не пойдет на такой шаг.
Вместе с тем из материалов правительства следует, что при всех трех рассматриваемых сценариях (сохранение единого рынка с ЕС, соглашение о свободной торговле и отсутствие торгового соглашения) экономика Великобритании останется в проигрыше.
"Жесткий" Brexit приведет к общему повышению розничных цен в Великобритании на 21%, в том числе стоимости продуктов питания и напитков - на 17%, отмечается в докладе.
Больше всего пострадают именно те регионы Великобритании, которые голосовали за Brexit: северо-восток Англии и Западный Мидленд. Рост валового регионального продукта в первом случае будет на 16 процентных пунктов (п.п.) меньше, чем при нормальном сценарии, во втором - на 13 п.п. Наименьший ущерб понесет экономика Лондона, где 60% населения хотели остаться в ЕС.
Изначально доклад предназначался только для кабинета министров, но спикер Палаты общин Джон Берков потребовал, чтобы у парламентариев была возможность ознакомиться с ним в приватной обстановке.
В четверг спецкомитет по Brexit, состоящий из 11 членов правительства Великобритании, проводит второе из заседаний, посвященных наиболее проблемным моментам текущих переговоров. Первое заседание, на котором обсуждалась граница в Северной Ирландии, принесло минимум результатов.
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