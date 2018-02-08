Глава ЦИК Азербайджана предлагает жестко мониторить соцсети в предвыборный период

Председатель Центральной Избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов считает важным контролировать пользователей соцсетей в период проведения внеочередных президентских выборов в республике.
"Президентские выборы – крупное событие, в котором борьба ведется между представителями различных политических кругов. Этот процесс может быть омрачен действиями пользователей соцсетей, бросающих тень на выборы и злоупотребляющих возможностями Интернета. Поэтому необходимо за два месяца, оставшихся до выборов, провести анализ в этой сфере и чистку нежелательных элементов", - подчеркнул М.Панахов в четверг на заседании ЦИК.
По его словам, необходимо выявлять тех, кто может повредить имиджу избирательного процесса. "Нарушителей порядка необходимо привлекать к ответственности", - добавил он.
Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться 17 октября. Между тем президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов в стране 11 апреля.
Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сообщил, что перенос выборов связан с проведением в стране ряда международных и местных мероприятий. Кроме того он подчеркнул, что в международной практике считается целесообразным проведение выборов в начале года. По его словам, это также позволяет более эффективно выполнять социально-экономические задачи.
В то же время помощник главы государства по вопросам внешней политики Новруз Мамедов заявил, что досрочные выборы также являются предупреждающей мерой по нейтрализации влияния негативных процессов в Закавказье и соседних регионах.
Согласно утвержденному ЦИК страны графику, 20 февраля начинается подача необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты. Этот процесс завершится 12 марта. Уточнение и дополнение избирательных списков завершится до 7 марта.
Предвыборная агитация кандидатов начнется 19 марта и завершится 10 апреля.
Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является И.Алиев. О выдвижении И.Алиева в понедельник также заявили профсоюзы.
И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.
Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.
А.Азизов
Россия готова рассмотреть возможность поставок СПГ арктических проектов в ЮАР
"Турецкий поток" будет покрываться бюджетом Газпрома, потом рефинансироваться
Японский прыгун с трамплина установил рекорд, став участником восьми зимних ОИ
Бакинский международный гуманитарный форум пройдет в октябре – министр
Турпоток в Азербайджан в январе 2018г вырос на 17%, удельный вес россиян - 32%
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Китай запустит пилотный проект отопления с использованием ядерного реактора
В Думе собираются законодательно установить для каждой военной профессии критерии психологического отбора
В РФ в 2017 г. ликвидированы 153 нелегальных завода и склада алкоголя
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Кредитная кампания со скидкой до 3% от Банка Республика для работников нефте-газового сектора.
Очередной успех гражданской авиации Азербайджана: В Международном аэропорту Гейдар Алиев открылся Центр ASEC
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»