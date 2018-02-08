Глава ЦИК Азербайджана предлагает жестко мониторить соцсети в предвыборный период

Председатель Центральной Избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов считает важным контролировать пользователей соцсетей в период проведения внеочередных президентских выборов в республике.

"Президентские выборы – крупное событие, в котором борьба ведется между представителями различных политических кругов. Этот процесс может быть омрачен действиями пользователей соцсетей, бросающих тень на выборы и злоупотребляющих возможностями Интернета. Поэтому необходимо за два месяца, оставшихся до выборов, провести анализ в этой сфере и чистку нежелательных элементов", - подчеркнул М.Панахов в четверг на заседании ЦИК.

По его словам, необходимо выявлять тех, кто может повредить имиджу избирательного процесса. "Нарушителей порядка необходимо привлекать к ответственности", - добавил он.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться 17 октября. Между тем президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов в стране 11 апреля.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сообщил, что перенос выборов связан с проведением в стране ряда международных и местных мероприятий. Кроме того он подчеркнул, что в международной практике считается целесообразным проведение выборов в начале года. По его словам, это также позволяет более эффективно выполнять социально-экономические задачи.

В то же время помощник главы государства по вопросам внешней политики Новруз Мамедов заявил, что досрочные выборы также являются предупреждающей мерой по нейтрализации влияния негативных процессов в Закавказье и соседних регионах.

Согласно утвержденному ЦИК страны графику, 20 февраля начинается подача необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты. Этот процесс завершится 12 марта. Уточнение и дополнение избирательных списков завершится до 7 марта.

Предвыборная агитация кандидатов начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является И.Алиев. О выдвижении И.Алиева в понедельник также заявили профсоюзы.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

А.Азизов