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Спорт 08.02.2018 17:57

Японский прыгун с трамплина установил рекорд, став участником восьми зимних ОИ

Японец Нориаки Касай, выступающий в прыжках на лыжах с трамплина, стал рекордсменом по числу зимних Олимпийских игр, в которых он принимал участие.

В четверг 45-летний спортсмен стартовал на ОИ-2018 в Пхенчхане в квалификационных прыжках. Олимпиада в Южной Корее стала для него восьмой зимней Олимпиадой. До этого он делил рекорд с российским саночником Альбертом Демченко, который уже завершил спортивную карьеру (семь Олимпиад).

Дебют на Олимпийских играх у японца состоялся в 1992 году во французском Альбервилле. Тогда он остался без медалей, а через два года в норвежском Лиллехаммере завоевал "серебро" в командном турнире. Еще две медали ему достались на Играх-2014 в Сочи - "серебро" в индивидуальном турнире, "бронза" - в командном.

Что касается квалификации на Играх-2018, то Н.Касай, показав 20-й результат, вышел в финал.

Лидером по числу летних Олимпиад является канадец Иан Миллар (конный спорт) - 10 Игр.

Официально Олимпиада-2018 стартует 9 февраля, когда пройдет церемония открытия Игр. Первые комплекты наград будут разыграны 10 февраля, а финиширует Олимпиада 25 февраля.

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Тэги: МИР, ОЛИМПИАДА, РЕКОРДСМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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