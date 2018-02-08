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Дальнее зарубежье 08.02.2018 19:23

Эрдоган и Рухани обсудили по телефону Сирию, положительно оценили работу Конгресса нацдиалога в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Хасан Рухани обсудили по телефону сирийский кризис, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на администрацию главы турецкого государства.

В частности, лидеры стран, как отмечает агентство, "дали положительную оценку прогрессу, достигнутому при поддержке Турции и Ирана в ходе инициированного Россией Конгресса национального диалога Сирии в Сочи".

Кроме того, Р.Т.Эрдоган и Х.Рухани выразили удовлетворение укреплением двустороннего сотрудничества в сфере борьбы против терроризма и безопасности.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]