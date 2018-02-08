Эрдоган и Рухани обсудили по телефону Сирию, положительно оценили работу Конгресса нацдиалога в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Хасан Рухани обсудили по телефону сирийский кризис, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на администрацию главы турецкого государства.

В частности, лидеры стран, как отмечает агентство, "дали положительную оценку прогрессу, достигнутому при поддержке Турции и Ирана в ходе инициированного Россией Конгресса национального диалога Сирии в Сочи".

Кроме того, Р.Т.Эрдоган и Х.Рухани выразили удовлетворение укреплением двустороннего сотрудничества в сфере борьбы против терроризма и безопасности.