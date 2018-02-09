Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Чили

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован у побережья Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:19 мск в пятницу землетрясения имел координаты -37.42 градуса южной широты и -73.67 градуса западной долготы и находился в 57 км к юго-западу от города Лота на побережье Чили.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".