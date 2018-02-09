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Дальнее зарубежье 09.02.2018 09:03

Террористы ИГИЛ в Сирии продолжают искать новые источники подпитки, используя современные технологии и онлайн-казино - Небензя

Объем денежных средств и других материальных ресурсов, поступающих в казну "Исламского государства" значительно снизился, однако террористы продолжают искать новые источники подпитки, используя современные технологии и играя в онлайн-казино, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"В результате успешных действий вооруженных сил САР (Сирийской Арабской Республики - ИФ) при поддержке Воздушно-космических сил России игиловцы лишились доступа к критически важным месторождениям углеводородов, а также каналам их транспортировки и продажи. По имеющимся у нас данным, к концу 2017 года организация получала не более 2 млн долларов США в месяц от незаконного оборота нефти и газа, тогда как общий доход игиловцев в ближневосточном регионе упал до 3 млн", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, которое было посвящено угрозе международному миру и безопасности со стороны ИГИЛ.

В.Небензя подчеркнул, что "в этих условиях ИГИЛ усиленно занято поиском новых источников подпитки".

"Оттачиваются навыки использования современных технологий. К примеру, в одной из граничащих с Сирией стран пособники террористов промышляют похищением средств рядовых граждан через подставные интернет-магазины. Борцы "Халифата" не гнушаются и заработком через онлайн-казино", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, ИГИЛ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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