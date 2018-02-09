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СНГ 09.02.2018 09:15

БДИПЧ ОБСЕ планирует наблюдать за выборами президента РФ во всех регионах страны, кроме Крыма - глава миссии

Глава миссии по наблюдению за президентскими выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Петерсен сообщил, что иностранные эксперты будут следить за ходом выборов президента РФ по всей стране, кроме Крыма.

"Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма", - заявил Я.Петерсен в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

На вопрос, почему эксперты БДИПЧ ОБСЕ не будут работать на Крымском полуострове, глава миссии подчеркнул, что это "совершенно невозможно".

"Мы наблюдаем от имени международной организации, в которой задействованы несколько стран. Довольно очевидно любому человеку в мире, что нам совершенно невозможно наблюдать в Крыму", - приводит издание слова Я.Петерсена.

"ОБСЕ работает на основе консенсуса, и наш мандат наблюдателей основан на консенсусных решениях государств-участников ОБСЕ. А они не достигли консенсуса в том, что Крым является частью России, поэтому мы не можем осуществлять там наблюдение", - пояснил глава миссии БДИПЧ ОБСЕ.

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Тэги: РОССИЯ, ОБСЕ, ВЫБОРЫ, КРЫМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]