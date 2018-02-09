Конгресс США пока не смог принять законопроект о временном финансировании правительства из-за продолжающейся дискуссии вокруг соглашения по бюджетным вопросам.

Ряд сенаторов-республиканцев, озабоченных перспективой роста бюджетного дефицита, не поддержали пока соглашение по бюджету. Против законопроекта выступили и ряд конгрессменов-демократов, которые прежде хотели бы уступок от республиканцев по иммиграционным вопросам.

Между тем в пятницу утром истекает действие закона о временном финансировании правительства США.

В среду лидеры республиканцев и демократов объявили о достижении договоренности по бюджету, которая должна была положить конец противостоянию, ставящему под вопрос нормальное финансирование текущей работы правительства США.

Соглашение предусматривает увеличение бюджетных расходов на $300 млрд в течение следующих двух лет, из которых Пентагон получит дополнительно более $160 млрд. Кроме того, сенаторы договорились о расходах на другие нужды, связанные с финансированием программ внутри США, на чем настаивали демократы. Сенаторы договорились о снятии ограничений на уровень госдолга до марта 2019 года.

Сделка стала возможной после того, как сенаторы-демократы согласились разделить вопрос об иммигрантах, в первую очередь о судьбе детей нелегальных мигрантов, и споры по бюджетным расходам по основным статьям.

Решение о повышении расходов бюджета в сочетании со снижением налогов, которое произошло с начала 2018 года, означает изменение подходов Вашингтона к вопросам бюджетной дисциплины - и далеко не все в Конгрессе с этим согласны.

С 2011 года в США действовал секвестр бюджета.

По оценкам исследовательской фирмы Evercore ISI, недавнее сокращение налогов и анонсированное увеличение бюджетных расходов увеличат темпы роста экономики США до 2,7% (без изменений рост ВВП был бы 2%) в этом году.

США могут вернуться к дефицитам более чем в $1 трлн уже с будущего финансового года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оценки аналитиков.

Дефицит бюджета США достиг 9,8% ВВП в 2009 г., затем его уровень снизился до 2,4% в 2015 г, но вновь повысился до 3,4% в прошлом финансовом году, который закончился в сентябре, и вновь вырастет в этом году.

Увеличение дефицитов будет толкать вверх процентные ставки, так как инвесторы будут требовать от государства большей доходности.