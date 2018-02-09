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Дальнее зарубежье 09.02.2018 09:41

Эстония готовится к визиту Папы Римского

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) посетит в пятницу Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролини (Pietro Parolini).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, будут рассмотрены вопросы предстоящего осенью визита римского понтифика в Эстонию. "Папа посещал в последний раз Эстонию 25 лет назад. Это высокая честь, что следующий визит придется на год, когда мы отмечаем 100-летие эстонского государства. Народ и правительство Эстонии очень ждут его визита", сказал Ю.Ратас.

В ходе встреч в Ватикане будут также рассмотрены вопросы, связанные с беженцами в мире, сохранением языка и культуры коренных народов, а также страданиями людей в конфликтах.

Ю.Ратас встретится также в Риме с премьер-министром Италии Паоло Джентилони (Paolo Gentiloni), с которым обсудит приоритеты будущего долгосрочного бюджета Европейского союза и вопросы миграции.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КАТОЛИКИ, ПАПА, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]