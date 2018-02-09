В Узбекистане к 10 годам тюрьмы приговорен вербовщик террористов, сбежавший из тюрьмы в Турции

Житель Ташкентской области Узбекистана Ахрор Касымов осужден на десять лет лишения свободы за вербовку рекрутов для террористической организации "Исламское государство", сообщили в пятницу "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Аккурганский районный суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил участника террористической организации "Исламское государство" Ахрора Касымова к 10 годам тюремного заключения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе судебного заседания были представлены доказательства, что А.Касымов являлся участником и вербовщиком ИГ.

В ходе судебного расследования установлено, что А.Касымов в 2011 году выехал из Узбекистана на заработки в Турцию. Там в 2013 году за совершенное уголовное преступление он был осужден на 11,5 лет. В тюрьме он попал под влияние членов ИГ, откуда в 2016 году вместе с группой заключенных совершил побег.

"Скрываясь на конспиративных квартирах террористов, он занимался организацией встречи и переправки боевиков в Сирию", - пояснил представитель правоохранительных органов.