В Узбекистане к 10 годам тюрьмы приговорен вербовщик террористов, сбежавший из тюрьмы в Турции

Житель Ташкентской области Узбекистана Ахрор Касымов осужден на десять лет лишения свободы за вербовку рекрутов для террористической организации "Исламское государство", сообщили в пятницу "Интерфаксу" в правоохранительных органах.
"Аккурганский районный суд по уголовным делам Ташкентской области Узбекистана приговорил участника террористической организации "Исламское государство" Ахрора Касымова к 10 годам тюремного заключения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе судебного заседания были представлены доказательства, что А.Касымов являлся участником и вербовщиком ИГ.
В ходе судебного расследования установлено, что А.Касымов в 2011 году выехал из Узбекистана на заработки в Турцию. Там в 2013 году за совершенное уголовное преступление он был осужден на 11,5 лет. В тюрьме он попал под влияние членов ИГ, откуда в 2016 году вместе с группой заключенных совершил побег.
"Скрываясь на конспиративных квартирах террористов, он занимался организацией встречи и переправки боевиков в Сирию", - пояснил представитель правоохранительных органов.
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