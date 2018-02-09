Кандидат в президенты РФ Собчак: визит в Вашингтон - свидетельство ее стремления к улучшению отношений с США

Посещение Соединенных Штатов является свидетельством того, что кандидат в президенты РФ Ксения Собчак хочет изменить нынешние отношения между Россией и США, заявила она в интервью журналу Foreign Policy.

"Это является свидетельством того... что наши международные отношения должны быть другими", - сказала она в ответ на вопрос корреспондента о целях визита в США.

К.Собчак пояснила свою позицию: "Америка не является нашим врагом, это страна, с которой мы должны разговаривать, беседовать, находить некоторые вопросы, которые нас объединяют".

"Мы, обе наши страны, все глубже и глубже погружаемся в состояние холодной войны", - сказала она.

К.Собчак посетовала, что не смогла убедить Алексея Навального выступить на выборах единым фронтом.

"Я много говорила со своим другом Алексеем Навальным по вопросам того, как нам идти на выборы. С самого начала мне не понравилась его идея бойкотировать выборы в случае, если он не будет в них участвовать. Я говорила ему, что то, что ему не позволят участвовать - неизбежно", - сказала она.

По ее словам, она убеждала А.Навального "идти вторым путем".

"Это, как в футболе: когда один игрок выбывает с поля, туда выходит другой", - сообщила К.Собчак.

А.Навальный, отметила она, отказался, пояснив: "Я никому не могу отдать свой голос, он только мой".

"Это, на мой взгляд, очень эгоистично", - прокомментировала К.Собчак.

Одновременно она не одобрила публикацию в США так называемого "Кремлевского списка", в который были включены многие российские предприниматели.

"Этот "Кремлевский список", например, напоминает мне Желтые страницы", - сказала К.Собчак.