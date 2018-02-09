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Дальнее зарубежье 09.02.2018 10:25

Постпред РФ при ООН обеспокоен укреплением контингента ИГИЛ на севере Афганистана, что ставит под угрозу регион Центральной Азии

Россия обеспокоена тем, что "Исламское государство" продолжает укреплять свой контингент на севере Афганистана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Нас по-прежнему беспокоит укрепляющийся игиловский форпост на севере Афганистана. Нельзя недооценивать потенциал стягивающегося туда международного террористического контингента", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному угрозе международному миру и безопасности со стороны ИГИЛ.

Он отметил, что в связи с этим под угрозой находится "и регион Центральной Азии, выходцы из которого уже отметились терактами в Турции, России и странах Европы и США".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, РОССИЯ, ИГИЛ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]