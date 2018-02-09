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Финансы 09.02.2018 09:21

ЦКБ проводит отбор страховщика по страхованию имущества и ответственности на 2018г

ООО "Merkezi Klinik" (Центральная клиническая больница) объявила тендер на отбор страховой компании для страхования имущества больницы и ответственности перед третьими лицами на 2018 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

По условиям тендера, ЦКБ планирует получить услуги по 5 видам страхования: обязательное страхование зданий клиники; мануально-медицинского оборудования; электронных устройств в клинике; транспортных средств, находящихся на балансе ЦКБ; гражданской ответственности перед третьими лицами.

Тендерная процедура состоится 9 марта, тендерные предложения принимаются до 6 марта. Госпошлина за участие в тендере составляет 200 манатов. Контактный телефон: 492-10-92 (внутренний – 12, 11) – Орхан Аббасбейли.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦКБ, СТРАХОВЩИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]