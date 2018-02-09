ЦКБ проводит отбор страховщика по страхованию имущества и ответственности на 2018г

ООО "Merkezi Klinik" (Центральная клиническая больница) объявила тендер на отбор страховой компании для страхования имущества больницы и ответственности перед третьими лицами на 2018 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

По условиям тендера, ЦКБ планирует получить услуги по 5 видам страхования: обязательное страхование зданий клиники; мануально-медицинского оборудования; электронных устройств в клинике; транспортных средств, находящихся на балансе ЦКБ; гражданской ответственности перед третьими лицами.

Тендерная процедура состоится 9 марта, тендерные предложения принимаются до 6 марта. Госпошлина за участие в тендере составляет 200 манатов. Контактный телефон: 492-10-92 (внутренний – 12, 11) – Орхан Аббасбейли.

Н.Аббасова