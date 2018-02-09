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Дальнее зарубежье 09.02.2018 10:42

Работа правительства США частично приостановлена

Работа правительства США частично приостановлена, поскольку Конгресс пока так и не смог принять законопроект о временном его финансировании из-за продолжающейся дискуссии вокруг соглашения по бюджетным вопросам, сообщает агентство Bloomberg.

Остановка работы правительства может продлиться лишь несколько часов, поскольку Палата представителей и Сенат планируют провести новое голосование по законопроекту утром в пятницу.

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Тэги: США, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РАБОТА, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]