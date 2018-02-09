Более 20 экстремистов получили в Киргизии условные сроки за незаконные призывы к молитве

В Ошской области (юг Киргизии) осуждены на два года условно 24 последователя запрещенного в Киргизии экстремистского религиозного течения "Йакын инкар", сообщил в пятницу "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УВД региона Жениш Аширбаев.
По его словам, "последователи запрещенного течения были задержаны в конце 2017 года на территории Кара-Суйского района Ошской области за незаконный даават (призывы к совершению молитвы), который им запретил совершать муфтият республики", - пояснил Ж.Аширбаев.
По его словам, члены "Йакын инкар" игнорируют любые запреты, заявляя, что не признают установленных муфтиятом правил, они также "не признают законы, при этом и других призывают не подчиняться законам".
Представитель пресс-службы отметил, что "Йакын инкар" принадлежит к тем религиозным течениям, чьи идеи, основанные на отрицании правил и достижений цивилизации, очень быстро распространяются среди населения республики, приобретя популярность сначала на севере Киргизии, а затем в южных областях.
Ж.Аширбаев напомнил, что в июле 2017 года религиозное течение "Йакын инкар" было признано экстремистским, а его деятельность запрещена в Киргизии.
Ранее в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК) поясняли "Интерфаксу", что представители религиозно-экстремистского течения "Йакын инкар" носят традиционную для арабов одежду, не стригут волосы и называют себя последователями пророка. В ДУМК уточняли, что течение "Йакын инкар" отделился от экстремистского религиозного движения "Таблиги Джамаат".
Деятельность "Таблиги Джамаат" запрещена в России, Киргизии, Казахстане и Таджикистане.
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