Из Индии в казахстанский Алматы завезли холеру

В казахстанском мегаполисе Алматы зарегистрировано десять завозных случаев холеры, сообщила в пятницу на брифинге руководитель городского департамента охраны общественного здоровья Айзат Молдагасимова.
По ее словам, из десяти заболевших восемь человек - казахстанцы, жители Алматы, двое - граждане Индии.
У пятерых больных установлены наиболее опасные, токсигенные формы, у пятерых - нетоксигенные, уточнила она.
По данным эпидемиологических расследований, пять человек с холерой заразились в начале этого года, предположительно в штате Гоа (Индия). Остальные заболевшие прибыли в Алматы рейсами из Нью-Дели в конце прошлого года, следует из сообщения региональной службы коммуникаций Алматы.
По информации А.Молдагасимовой, в Алматы ежедневно прибывают рейсом из Нью-Дели около 150 человек - "потенциальных источников инфекции из страны с явно активным эпидемиологическим процессом по холере".
В этой связи в целях предупреждения распространения холеры в Алматы принято постановление главного государственного санитарного врача города "О введении ограничительных мероприятий по холере и другим особо опасным инфекциям", согласно которому все прибывающих из Индии иностранцев и туристов обследует на холеру.
"Направлено письмо в консульство Индии в Республике Казахстан о необходимости наличия у въезжающих туристов из Индии справок о медицинском освидетельствовании перед выездом", - добавила она.
Кроме того, в целях предупреждения распространения холеры контактно-бытовым путем среди студентов вузов Алматы решено обследовать студентов из Индии.
"Прошли лабораторные обследования 652 студента, вибриононосителей холеры не обнаружено", - отметила она.
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