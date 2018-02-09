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Дальнее зарубежье 09.02.2018 11:12

Из Индии в казахстанский Алматы завезли холеру

В казахстанском мегаполисе Алматы зарегистрировано десять завозных случаев холеры, сообщила в пятницу на брифинге руководитель городского департамента охраны общественного здоровья Айзат Молдагасимова.

По ее словам, из десяти заболевших восемь человек - казахстанцы, жители Алматы, двое - граждане Индии.

У пятерых больных установлены наиболее опасные, токсигенные формы, у пятерых - нетоксигенные, уточнила она.

По данным эпидемиологических расследований, пять человек с холерой заразились в начале этого года, предположительно в штате Гоа (Индия). Остальные заболевшие прибыли в Алматы рейсами из Нью-Дели в конце прошлого года, следует из сообщения региональной службы коммуникаций Алматы.

По информации А.Молдагасимовой, в Алматы ежедневно прибывают рейсом из Нью-Дели около 150 человек - "потенциальных источников инфекции из страны с явно активным эпидемиологическим процессом по холере".

В этой связи в целях предупреждения распространения холеры в Алматы принято постановление главного государственного санитарного врача города "О введении ограничительных мероприятий по холере и другим особо опасным инфекциям", согласно которому все прибывающих из Индии иностранцев и туристов обследует на холеру.

"Направлено письмо в консульство Индии в Республике Казахстан о необходимости наличия у въезжающих туристов из Индии справок о медицинском освидетельствовании перед выездом", - добавила она.

Кроме того, в целях предупреждения распространения холеры контактно-бытовым путем среди студентов вузов Алматы решено обследовать студентов из Индии.

"Прошли лабораторные обследования 652 студента, вибриононосителей холеры не обнаружено", - отметила она.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, ХОЛЕРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]