Мировой рынок акций потерял более $5 трлн из-за всплеска волатильности

Мировой рынок акций потерял $5,2 трлн (или около 6%) совокупной капитализации за две недели из-за всплеска волатильности, подсчитал старший аналитик индексов из S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт.

Его расчеты основаны на данных за период с закрытия торгов в США 26 января по 8 февраля включительно.

Почти половина суммы ($2,49 трлн) приходится на американский индекс Standard & Poor`s, 5 из 11 отраслевых групп которого в четверг перешли в зону коррекции, обычно определяемую как падение на 10% с недавнего пика. Сам S&P 500 с исторического максимума, достигнутого 26 января, упал на 10,6%, тогда как Dow Jones Industrial Average потерял за тот же период 10,4%.

По оценкам агентства Bloomberg, капитализация мирового рынка акций сократилась с последнего пика (28 января) более существенно - на $5,95 трлн, с 26 января - на $5,4 трлн. Значение показателя было рекордным 28 января - $87 трлн 289,96 млрд, а на закрытие торгов в США 8 февраля составило около $81,3 трлн.

В случае если падение рынка в течение двух месяцев после достижения пика последних 52 недель составляет 20% или более аналитики говорят о начале устойчивого "медвежьего" тренда. В настоящее время эксперты полагают, что столь значительного обвала, возможно, удастся избежать.