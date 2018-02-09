ГНФАР в 2017г направил на строительство в Азербайджане первой ППБУ 6-го поколения $111 млн

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2017 году направил на финансирование проекта строительства в Азербайджане первой плавучей полупогружной буровой установки (ППБУ) 6-го поколения $110,9 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде
«До сих пор на реализацию данного проекта ГНФАР было выделено $904,6 млн, в том числе в 2017 году – $110,9 млн», - отметили в ГНФАР.
Как сообщалось, азербайджано-американская компания Caspian Drilling Company (учреждена ГНКАР и Global Santa Fe) и сингапурская Keppel Fels в июне 2013 года подписали соглашение на строительство ППБУ 6-го поколения.
Заказчиком проекта строительства в Азербайджане первой ППБУ 6-го поколения выступал ООО Azerbaijan Rigs, в котором 90% долевого участия принадлежит Госнефтефонду Азербайджана, 10% - компании SOCAR.
Ввод ППБУ в строй состоялся 18 мая 2017 года. Общая высота установки составляет 130 метров, длина - 106,5 метров, ширина – 69,5 метров, вес – 26 тонн. На ППБУ будут работать 160 человек.
ППБУ рассчитана на проведение буровых работ на глубине моря 1 тыс. метров и на бурение скважин с рекордной глубиной в 12 тыс. метров. Установка будет задействована в буровых операциях на месторождении Абшерон.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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