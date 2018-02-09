В Сирии захвачены двое членов подразделения ИГ, отвечавших за расправы над заложниками

Двое уроженцев Великобритании, примкнувшие к ИГ и отвечавшие за захваты и расправы над иностранными заложниками, захвачены в Сирии, сообщают в Пентагоне.
По данным американского оборонного ведомства, двое членов подразделения ИГ, известного как "Битлз", - Амона Коти и Аль Шафи аш-Шейха - "Сирийские демократические силы" пленили в январе 2018 года. Оба, согласно сведениям американских спецслужб, участвовали "в захватах и расправах над западными пленниками", отмечается в сообщении.
Ранее госдеп США сообщал, что А.Коти принимал участие в расправах и крайне жестоко обращался с заложниками, пытая их, в том числе водой и электрошоком.
В группировке "Битлз" состояли четыре боевика, все выходцы из Соединенного Королевства. Лидером группировки считался Мухаммед Эмвази, известный как "Джихадист Джон", он был убит в результате атаки с беспилотника в 2015 году.
Четвертый член "Битлз" - Эйн Дэвис - был захвачен в Турции.
В период с 2014 по 2015 год "четверка" расправилась примерно с 20 иностранными заложниками, в том числе с американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлофом.
Госкомстат Азербайджана отмечает нулевую инфляцию в январе, замедление среднегодовой инфляции до 5,5%
ГНФАР в 2017г выделил на проект ж/д Баку-Тбилиси-Карс более $12 млн, до сих пор – свыше $642 млн
MBNP определит реформы для цифрового преобразования банковской системы Азербайджана
Секретарь Святого престола по связям с государствами совершит визит в Азербайджан
В Париже закрыли Эйфелеву башню , ее будут чистить от снега
AZTA прогнозирует рост турпотока в Азербайджан в 2018 году за счет открытия новых авиарейсов
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Иранские олимпийцы получат коллекционные смартфоны после жалобы Тегерана
ЕАЭС и Иран завершают согласование договора о ЗСТ - МИД РФ
Армия и полиция Египта начали масштабную антитеррористическую операцию на Синае
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Банк ВТБ (Азербайджан) представит на выставке «Кредит на образование»
Исполнительный директор AccessBank получила назначение в руководтсво госбанка
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»