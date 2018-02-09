Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0833 RUR   0.0292 GBR   2.3684 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11 Фев 12 Фев

09.02.2018 11:44

В Сирии захвачены двое членов подразделения ИГ, отвечавших за расправы над заложниками

Двое уроженцев Великобритании, примкнувшие к ИГ и отвечавшие за захваты и расправы над иностранными заложниками, захвачены в Сирии, сообщают в Пентагоне.

По данным американского оборонного ведомства, двое членов подразделения ИГ, известного как "Битлз", - Амона Коти и Аль Шафи аш-Шейха - "Сирийские демократические силы" пленили в январе 2018 года. Оба, согласно сведениям американских спецслужб, участвовали "в захватах и расправах над западными пленниками", отмечается в сообщении.

Ранее госдеп США сообщал, что А.Коти принимал участие в расправах и крайне жестоко обращался с заложниками, пытая их, в том числе водой и электрошоком.

В группировке "Битлз" состояли четыре боевика, все выходцы из Соединенного Королевства. Лидером группировки считался Мухаммед Эмвази, известный как "Джихадист Джон", он был убит в результате атаки с беспилотника в 2015 году.

Четвертый член "Битлз" - Эйн Дэвис - был захвачен в Турции.

В период с 2014 по 2015 год "четверка" расправилась примерно с 20 иностранными заложниками, в том числе с американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлофом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ПЕНТАГОН, ИГ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Пентагон впервые может отправить наземные войска в северную часть Сирии - ТВ Вашингтону и Москве не удалось преодолеть в Женеве все разногласия по Сирии - Пентагон В Пентагоне подтвердили, что начали обучать бойцов сирийской оппозиции Сирия начинает вывозить остатки задекларированного химоружия - Пентагон Пентагон может взять на себя ответственность за вооружение сирийских оппозиционеров США будут решать сирийскую проблему только вместе с иностранными партнерами - глава Пентагона

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]