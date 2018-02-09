В Сирии захвачены двое членов подразделения ИГ, отвечавших за расправы над заложниками

Двое уроженцев Великобритании, примкнувшие к ИГ и отвечавшие за захваты и расправы над иностранными заложниками, захвачены в Сирии, сообщают в Пентагоне.

По данным американского оборонного ведомства, двое членов подразделения ИГ, известного как "Битлз", - Амона Коти и Аль Шафи аш-Шейха - "Сирийские демократические силы" пленили в январе 2018 года. Оба, согласно сведениям американских спецслужб, участвовали "в захватах и расправах над западными пленниками", отмечается в сообщении.

Ранее госдеп США сообщал, что А.Коти принимал участие в расправах и крайне жестоко обращался с заложниками, пытая их, в том числе водой и электрошоком.

В группировке "Битлз" состояли четыре боевика, все выходцы из Соединенного Королевства. Лидером группировки считался Мухаммед Эмвази, известный как "Джихадист Джон", он был убит в результате атаки с беспилотника в 2015 году.

Четвертый член "Битлз" - Эйн Дэвис - был захвачен в Турции.

В период с 2014 по 2015 год "четверка" расправилась примерно с 20 иностранными заложниками, в том числе с американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлофом.