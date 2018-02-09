Broadcom Ltd., один из крупнейших производителей микрочипов в мире, призвал совет директоров конкурирующей Qualcomm к проведению встречи в ближайший уикенд, подтвердив предложение о покупке компании по цене в $82 за бумагу.
Это предложение является "наилучшим и финальным", говорится в пресс-релизе Broadcom.
Как сообщалось, 5 февраля Broadcom направила Qualcomm предложение о покупке, оценив конкурента в $121,39 млрд, или в $82 за акцию ($60 денежными средствами и $22 акциями Broadcom).
Совет директоров Qualcomm в четверг отклонил это предложение, посчитав, что оно существенно недооценивает компанию. Кроме того, в Qualcomm отметили высокий риск того, что сделка не получит одобрения регуляторов.
При этом руководство Qualcomm заявило о готовности встретиться с представителями Broadcom для обсуждения возможности изменения предложения.
Сделка, при условии ее успешного завершения, станет рекордной в истории высокотехнологичного сектора.
В письме, направленном руководством Broadcom исполнительному председателю совета директоров Qualcomm Полу Джейкобсу, отмечается, что предложение Broadcom получило поддержку у акционеров Qualcomm.
"Предложение является крайне выгодным для Qualcomm и акционеров компании", - говорится в письме.
Предложение Broadcom предусматривает, что компания выплатит Qualcomm $8 млрд в том случае, если сделка не будет одобрена регулирующими органами.
Qualcomm в первую очередь известен как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах. В то же время из-за конфликта со своим крупнейшим покупателем, Apple, акции Qualcomm упали примерно на 25% с предыдущего пика, до минимального за последние годы уровня, что ослабило позиции компании.
Вывод армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана устранит фактор военного риска в Карабахе – глава МИД Азербайджана
Глава AZTA призывает туристический сектор поддержать кандидатуру Алиева на предстоящих внеочередных президентских выборах
Карабахский конфликт планируется решить поэтапно на основе подготовленной дорожной карты – глава МИД Азербайджана
Госкомстат Азербайджана отмечает нулевую инфляцию в январе, замедление среднегодовой инфляции до 5,5%
ГНФАР в 2017г выделил на проект ж/д Баку-Тбилиси-Карс более $12 млн, до сих пор – свыше $642 млн
MBNP определит реформы для цифрового преобразования банковской системы Азербайджана
Секретарь Святого престола по связям с государствами совершит визит в Азербайджан
В Париже закрыли Эйфелеву башню , ее будут чистить от снега
AZTA прогнозирует рост турпотока в Азербайджан в 2018 году за счет открытия новых авиарейсов
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Банк ВТБ (Азербайджан) представит на выставке «Кредит на образование»
Исполнительный директор AccessBank получила назначение в руководтсво госбанка
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»