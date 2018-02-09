Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0833 RUR   0.0292 GBR   2.3684 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11 Фев 12 Фев

Дальнее зарубежье 09.02.2018 12:01

Broadcom подтвердил предложение о покупке Qualcomm за $82 за акцию как "наилучшее и финальное"

Broadcom Ltd., один из крупнейших производителей микрочипов в мире, призвал совет директоров конкурирующей Qualcomm к проведению встречи в ближайший уикенд, подтвердив предложение о покупке компании по цене в $82 за бумагу.

Это предложение является "наилучшим и финальным", говорится в пресс-релизе Broadcom.

Как сообщалось, 5 февраля Broadcom направила Qualcomm предложение о покупке, оценив конкурента в $121,39 млрд, или в $82 за акцию ($60 денежными средствами и $22 акциями Broadcom).

Совет директоров Qualcomm в четверг отклонил это предложение, посчитав, что оно существенно недооценивает компанию. Кроме того, в Qualcomm отметили высокий риск того, что сделка не получит одобрения регуляторов.

При этом руководство Qualcomm заявило о готовности встретиться с представителями Broadcom для обсуждения возможности изменения предложения.

Сделка, при условии ее успешного завершения, станет рекордной в истории высокотехнологичного сектора.

В письме, направленном руководством Broadcom исполнительному председателю совета директоров Qualcomm Полу Джейкобсу, отмечается, что предложение Broadcom получило поддержку у акционеров Qualcomm.

"Предложение является крайне выгодным для Qualcomm и акционеров компании", - говорится в письме.

Предложение Broadcom предусматривает, что компания выплатит Qualcomm $8 млрд в том случае, если сделка не будет одобрена регулирующими органами.

Qualcomm в первую очередь известен как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах. В то же время из-за конфликта со своим крупнейшим покупателем, Apple, акции Qualcomm упали примерно на 25% с предыдущего пика, до минимального за последние годы уровня, что ослабило позиции компании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИКРОЧИПЫ, КОМПАНИИ, СДЕЛКА


Похожие новости


Американский суд заставляет школьницу носить пропуск с микрочипом, определяющим ее местонахождение

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]