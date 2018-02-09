Broadcom Ltd., один из крупнейших производителей микрочипов в мире, призвал совет директоров конкурирующей Qualcomm к проведению встречи в ближайший уикенд, подтвердив предложение о покупке компании по цене в $82 за бумагу.

Это предложение является "наилучшим и финальным", говорится в пресс-релизе Broadcom.

Как сообщалось, 5 февраля Broadcom направила Qualcomm предложение о покупке, оценив конкурента в $121,39 млрд, или в $82 за акцию ($60 денежными средствами и $22 акциями Broadcom).

Совет директоров Qualcomm в четверг отклонил это предложение, посчитав, что оно существенно недооценивает компанию. Кроме того, в Qualcomm отметили высокий риск того, что сделка не получит одобрения регуляторов.

При этом руководство Qualcomm заявило о готовности встретиться с представителями Broadcom для обсуждения возможности изменения предложения.

Сделка, при условии ее успешного завершения, станет рекордной в истории высокотехнологичного сектора.

В письме, направленном руководством Broadcom исполнительному председателю совета директоров Qualcomm Полу Джейкобсу, отмечается, что предложение Broadcom получило поддержку у акционеров Qualcomm.

"Предложение является крайне выгодным для Qualcomm и акционеров компании", - говорится в письме.

Предложение Broadcom предусматривает, что компания выплатит Qualcomm $8 млрд в том случае, если сделка не будет одобрена регулирующими органами.

Qualcomm в первую очередь известен как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах. В то же время из-за конфликта со своим крупнейшим покупателем, Apple, акции Qualcomm упали примерно на 25% с предыдущего пика, до минимального за последние годы уровня, что ослабило позиции компании.